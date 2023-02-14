جنايات بنها: تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص لـ16 فبراير

قررت محكمة جنايات بنها "الدائرة التاسعة"، تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية، لجلسة بعد غد 16 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الغني العنتبلي، وعضوية المستشارين محمد خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، ووكيل النيابة كمال معتمد، وأمين سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 13300 لسنة 2021 جنایات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3407 لسنة 2021 كلي شمال، بأن المتهمين: "ع.م. م"، و"إ. م.م"، ٤٧ سنة، صياد، مقيم بمحافظة غربية، و"م. أ. م"، 20 سنة، فلاح، مقيم بسندبسط مركز زفتى، و"ح.م.ا"، 22 سنة، و"ح. ح. ي"، ٢٣ سنة، عامل خردة، مقيم بسندبسط مركز زفتى، و"ح.ج.ح"، 30 سنة، عامل بمصنع طوب، ومقيم بالعطرة مركز زفتى، و"هـ.س.ع"، 29 سنة، سمكري سيارات، ومقيم بسندبسط مركز زفتى، و"ك. ح. م"، 27 سنة، عامل، و"أ.ا.ع"، و"ال.ف.ا"، 32 سنة، ومقيم بسندبسط مركز زفتى، و"ف.ر.ا"، في يوم ٢٢ / ٢٠٢١/٨، قتلوا المجني عليه "ع. م. ك. م"، عمدا مع سبق الإصرار؛ لخلاف سابق مع المتهم الأول.

وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر، مطلقين منها عدة أعيرة نارية، محدثين إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن الجناية اقترنت بأخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل المجني عليه "إ. ي. ز. ج." عمدا مع سبق الإصرار، محدثين إصابته والواردة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه لم يمت بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية" وذخائر، مما لا يجوز الترخيص لحيازته.