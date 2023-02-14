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الرئيس الألماني يرعى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 4:51 م

أُعلن اليوم الثلاثاء أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أصبح راعيا لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقررة في الصيف المقبل في برلين.

ويرتبط الرئيس شتاينماير بهذا الحدث الرياضي منذ فترة وقد كان حاضرا خلال توقيع عقد الاستضافة الخاص بالدورة في عام 2020، ومن المقرر أن تحتضن برلين منافساتها بين 17 و25 يونيو المقبل.

وقالت كريستين كرايفسكي مسؤولة الأولمبياد الخاص في ألمانيا :"رعاية رئيسنا فرانك-فالتر شتاينماير للحدث تمثل إشارة تقدير استثنائية بالنسبة لجميع الرياضيين من أنحاء العالم. هذه الرعاية تُظهر أيضا مدى أهمية الدمج في مجتمعنا."

ومن المقرر أن يشارك أكثر من سبعة ألاف رياضي في 26 لعبة في الدورة التي تمثل أكبر حدث رياضي للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.


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