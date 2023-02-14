بيان غربي مشترك يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا (المجموعة الخماسية) عن خيبة أملها تجاه إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في البيان المشترك: "نحن - وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – يقلقنا بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية بأنها سوف تمضي قدما ببناء نحو 10,000 وحدة استيطانية، وعزمها على بدء عملية إضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية كانت تعتبر غير قانونية سابقا بموجب القانون الإسرائيلي.

وأضاف: نعارض بشدة هذه الإجراءات من طرف واحد التي لن تؤدي سوى لتفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود الرامية إلى الوصول لحل الدولتين.

وتابع البيان: "إننا مستمرون في دعمنا لحل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب أن يتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين..".