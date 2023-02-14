اليابان تخطط لشراء صواريخ توماهوك من واشنطن كدفعة واحدة

قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن بلاده تعتزم شراء جميع صواريخ (توماهوك كروز) التي تسعى بلاده للحصول عليها من الولايات المتحدة، دفعة واحدة في السنة المالية 2023.

وأضاف وزير الدفاع -خلال مؤتمر صحفي، أذاعته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء- أن بلاده تعتزم شراء جميع صواريخ توماهوك كروز في السنة المالية 2023 بدلاً من عدة سنوات كما هو مخطط في البداية.

ووفقا لكيودو، لم يذكر هامادا سببًا لتغيير الخطة أو ذكر عدد الصواريخ بعيدة المدى التي طورتها الولايات المتحدة والتي ستشتريها الحكومة واكتفى بالقول إنها تتطلع إلى شراء "كل الكمية المطلوبة" في العام الذي يبدأ في أبريل المقبل.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى تعزيز ردعها من خلال الحصول على "قدرات الهجوم المضاد" كما تم التعهد بها في ثلاث وثائق أمنية رئيسية تم مراجعتها في ديسمبر الماضي وسط التعزيزات العسكرية للصين والتهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.

وأشارت الوثائق إلى أن صواريخ توماهوك، التي يصل مداها إلى حوالي 1600 كيلومتر ، وتغطي المناطق الساحلية الصينية، ستعزز القدرات لضرب أهداف في أراضي العدو في حالة الطوارئ حتى تنشر اليابان صواريخ محلية الصنع.

ووفقا لمصدر حكومي، تدرس اليابان شراء ما يصل إلى 500 توماهوك، وأن طوكيو تتطلع أيضًا إلى إجراء مشاورات مع واشنطن لاستكشاف إمكانية المضي قدمًا في بدء نشر صواريخ كروز محليًا بدءًا من السنة المالية 2026 المقررة حاليًا.

وجاء مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2023، الذي قررته حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر الماضي، إنه سيتم تخصيص 211.3 مليار ين (1.6 مليار دولار) لشراء صواريخ توماهوك.