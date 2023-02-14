وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس بسيون وكفر الزيات

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على انتظام الدراسة، اليوم الثلاثاء، في جميع مدارس محافظة الغربية.

وخلال متابعته لمدارس إدارة بسيون التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد نقيب عصام محمد الفشاوي للتعليم الأساسي بالحداد؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمدرسة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، واطمأن على المستوى التحصيلي للطلاب، كما تم تنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة، حيث يبلغ عدد طلاب المدرسة 1900، وتم الالتزام الكامل بخطة الإخلاء بعد التدريب عليها.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، وقام بمتابعة قاعات رياض الأطفال، ومتابعة عددا من الفصول، واطمأن على انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، وتسليم الكتب لجميع التلاميذ، كما اطمأن على توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وصلاحية التغذية المدرسية، ووجه بضرورة تواجد الإشراف بالمدرسة في الأدوار والفناء، ودورات المياه، وخلف المبنى المدرسي، أثناء فترة الفسحة المدرسية، والاطمئنان إلى مغادرة جميع التلاميذ الفصول والحمامات بعد نهاية اليوم الدراسي.

وخلال المتابعة، شهد حسن، حصة للغة العربية بالمدرسة، وأشاد بالمجهود الذي تقوم به سناء سعد أبو اليزيد، معلم خبير، حيث استخدمت استراتيجيات التعلم الحديثة، بالإضافة إلى تفاعل التلاميذ معها.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة ومعلمات رياض الأطفال، والإشراف على الجهد المبذول داخل المدرسة، وانضباط العملية التعليمية وانتظامها.