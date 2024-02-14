لاتفيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الروسية بسبب إدراج ساسة أوروبيين ومن الناتو على قائمة المطلوبين

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استدعت لاتفيا القائم بأعمال السفارة الروسية في ريجا بسبب إدراج ساسة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على قائمة "المطلوبين".

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء الثلاثاء إنه سيُطلب من أوليج زيكوف اليوم الأربعاء شرح "قائمة متاحة للجمهور بالمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين في لاتفيا الذين وجهت إليهم روسيا اتهامات ذات دوافع سياسية".

وذكرت الوزارة أيضا أنها على اتصال بسلطات إنفاذ القانون في لاتفيا "للتحقق من المعلومات المعلنة علنا وتقليل المخاطر المحتملة".

وجاء في البيان أن "وزارة الشؤون الخارجية تعمل أيضا مع شركاء الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأمر على المستوى العالمي".

وأدرجت روسيا يوم الثلاثاء عددا من كبار ساسة دول البلطيق ضمن قائمة "المطلوبين".

وينظر إلى الإعلان على أنه رمزي لأنه من غير المتوقع أن يسافر أي من الساسة المدرجين في القائمة إلى روسيا في أي وقت قريب.

وتلقي السلطات الروسية باللوم على مسؤولين في دول البلطيق في هدم نصب تذكارية للجنود السوفييت.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، تشمل القائمة رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، ووزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس، من بين عشرات آخرين.

وأصدرت لاتفيا مرسوما في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا يقضي بإزالة جميع الأشياء التي تمجد "الأنظمة الشمولية" اعتبارا من 15تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

كما استهدف المرسوم على وجه التحديد هدم مسلة نصر سوفيتية كبيرة في ريجا. ويقال إن أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالحه في ذلك الوقت مدرجون الآن على قائمة المطلوبين.

وقالت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا إن حكومتها تعتبر تصرفات روسيا غير قانونية وذات دوافع سياسية.