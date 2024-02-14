وزير الدفاع الأمريكي يخرج من المستشفى ويعود إلى البنتاجون هذا الأسبوع

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن وزير الدفاع لويد أوستن خرج من المستشفى بعد ظهر الثلاثاء إثر علاجه من مشكلة في المثانة ومن المتوقع أن يعود إلى البنتاجون "في وقت لاحق هذا الأسبوع".

واستأنف أوستن واجباته كاملة من المنزل في الساعة 5 مساء، بعد حوالي 48 ساعة من نقل مسؤولياته لأول مرة إلى نائبته كاثلين هيكس، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقالت البنتاجون في بيان إن أوستن "سيتعافى ويؤدي واجباته عن بعد من المنزل لفترة قبل أن يعود إلى العمل في البنتاجون في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وكانت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج صرحت أمس الثلاثاء بأن أوستن "في حالة جيدة" وأن البنتاجون تتوقع خروجه من مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في وقت لاحق اليوم.