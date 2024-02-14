قال الفنان أحمد عدوية، إن حالته الصيحة متحسنة، معلقا "الحمد لله فله"، وأنه سعيد بمسيرته الفنية، وأن لقب "عدوية"، كان خطأ مطبعيا على أحد الإسطوانات قبل أن يتحول للشهرة.



تابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":" إسمي الحقيقي أحمد العدوي والإسطوانة كان فيها غلطة وقلت خلوها كده".



وذكر، أن سبب تركه لمسقط رأسه في المنيا، والقدوم للقاهرة إلى شارع محمد علي كان الفن، وحلاوة الفن، قائلا: "الناس كتيرة قلتلي صوتك حلو زي أبويا وجدي".



وواصل: قابلت ناس كتيرة في شارع محمد علي وكنت بغني في الأفراح".



وعن أول أجر حصل عليه في أولى أغانيه قال: أول أجر حصلت عليه كان جنيها واحدا في أغنية "سلامتها أم حسن"، وذكر أن بداية شهرته بدأت من هذه الأغنية".





