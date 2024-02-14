اتحاد إيراني مستقل ينتقد منع سفر مخرجين لحضور مهرجان برلين السينمائي الدولي

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أدان اتحاد المخرجين السينمائيين المستقلين في إيران، بشدة منع مغادرة اثنين من المخرجين الإيرانيين المعروفين، البلاد قبيل بدء مهرجان برلين السينمائي الدولي (البرليناله) حيث ستعرض أعمال لهما.

ويأتي ذلك عقب فرض السلطات الإيرانية، حظر سفر على المخرجين بيهتاش سانايها مريم مقدم، اللذين يعرض لهما فيلم مجددا في المهرجان الألماني، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أهم المهرجانات السينمائية الأوروبية.

وقال الاتحاد في منشور عبر تطبيق تليجرام مساء أمس الثلاثاء: "لا يمكن لقمع الدولة، والرقابة استمرار السينما المستقلة والترويج لها".

وأدان مهرجان برليناله ومدينة برلين أيضا حظر السفر قبل المهرجان الذي يبدأ غدا الخميس.

وتم مصادرة جوازي سفر المخرجين الاثنين، وهُددا بالملاحقة القضائية بسبب عملهما كفنانين، بحسب تقارير صدرت أوائل الشهر الجاري.