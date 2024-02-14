الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية تفوق التصور في رفح

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من وقوع كارثة إنسانية "تفوق التصور" في حال نفذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، عبر دائرة اتصال مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقال بيبركورن إنه "يخشى وقوع كارثة إنسانية تفوق التصور، إذا وقع توغل واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة".

وأضاف أنه "لا ينبغي أبدا عسكرة المستشفيات"، مؤكدا أن "كل الأعين تتجه صوب الأعمال العدائية والهجوم واسع النطاق المحتمل في رفح"، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال المسئول الأممي إن هذا التطور يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه مرافق المستشفيات في غزة "مثقلة بالأعباء وعاجزة تماما عن العمل، وتقترب من حافة الانهيار".

وأشار إلى أن هناك 1.5 مليون من سكان غزة مكتظون في خيام مؤقتة وملاجئ تابعة للأونروا "في كل مكان" في محافظة رفح، وفق الموقع.

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.