اعتقال امرأة بعدما صدمت بسيارتها مجموعة من المشاة وسط لندن

اعتقلت السلطات البريطانية امرأة للاشتباه في محاولتها القتل بعدما صدمت بسيارتها مجموعة من المشاة في وسط لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت شرطة العاصمة إن امرأة في الثلاثينيات من عمرها ترقد في المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح غيرت حياته بعد أن صدمتهما سيارة في شارع أرجيل في وستمنستر، حوالي الساعة 0430 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وأشارت الشرطة إلى إن امرأة ثانية في الثلاثينيات من عمرها أصيبت أيضا بجروح طفيفة.

وتم اعتقال المرأة التي كانت تقود السيارة (29 عاما) في مكان الحادث للاشتباه في محاولتها القتل والإضرار الجسدي الخطير والقيادة الخطيرة والقيادة تحت تأثير الكحول وتم احتجازها.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشرطة قولها إن الحادث، الذي وقع في شارع سوهو حيث يقع مسرح لندن بالاديوم، لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب.