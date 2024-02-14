الأردن يحرك طائرتي مساعدات لأهالي غزة لإدخالها عبر معبر رفح

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين، وبدعم مشترك من منظمة (Human Appeal)، طائرتي مساعدات جديدة لأهالي قطاع غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

وتحمل الطائرتان وفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء، على متنها المواد والمستهلكات الطبية، ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: «استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تم تجهيز وإرسال طائرتي مساعدات طبية بدعم من منظمة (Human Appeal)، ضمن الجهود الإنسانية بدعم القطاع الصحي في غزة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع، والنقص الشديد في المواد الطبية والأدوية».

وأضاف: «سيستمر الجسر الجوي ويرافقه الجسر البري في إدخال المساعدات لأهلنا في غزة والتي تخفف من المعاناة التي يمرون بها».

ووصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن إلى قطاع غزة 52 طائرة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.