مدرب الزمالك يجتمع بمعاونيه لبحث الاستعداد للإسماعيلي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع كل من أحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد علاء محلل الأداء على هامش مران اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع الثنائي عن بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة الدراويش، كما تطرق للحديث معهما عن خطة إعداد الفريق الأبيض للمباراة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الثلاثاء، بعد خوض وديتي ليفلز والفيوم استعداداً لاستئناف مباريات الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.