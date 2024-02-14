إسرائيل تستعد لإعادة تأهيل 20 ألف عسكري معاق في 2024

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها تستعد لإعادة تأهيل 20 ألف عسكري معاق بحلول نهاية العام 2024.

وأضافت الوزارة في بيان: "يستعد قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع لاستقبال حوالي 20 ألف جندي إسرائيلي معاق جديد بحلول نهاية عام 2024"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب (على غزة) في 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم، تم إدخال أكثر من 5500 جريح من الرجال والنساء إلى جناح إعادة التأهيل"، موضحة أنه يتم قبول 80% من جرحى الحرب على غزة، وفي غضون أسبوع يتلقون سلة العلاج بأكملها دون ثغرات، وكل جريح له خطة إعادة تأهيل كاملة.

وأوضحت الوزارة أن "معظم الجرحى (95%) من الرجال، في الاحتياط حتى سن 30 عاماً، وبتعبير أدقّ، 46% من الجرحى تتراوح أعمارهم بين 21-30 عاماً، و36% تتراوح أعمارهم بين 31-40 عاماً، و18% تزيد أعمارهم عن 40 عاما".

وذكرت أن "70% من الجرحى الذين تم إدخالهم إلى جناح إعادة التأهيل كانوا في الخدمة الاحتياطية، 7% دائمون، 10% جنود نظاميين تم تسريحهم بسبب الإصابة، 13% من قوات الشرطة والأمن".

وتشير بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على موقعه الإلكتروني، إلى مقتل 564 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 227 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة".

وبحسب بيانات جيش الاحتلال، فإن المعارك في غزة أسفرت عن "إصابة 2828 ضابط وجندي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 1304 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته".