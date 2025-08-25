مبعوث ترامب: المسئولون يعملون بجد شديد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

قال كيث كيلوج المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشئون أوكرانيا وروسيا في كييف، اليوم الاثنين، إن المسئولين "يعملون على قدم وساق" لإنجاز جهود إنهاء الحرب التي استمرت 3 سنوات بين روسيا وأوكرانيا، في وقت يغذي فيه عدم تحقيق تقدم الشكوك حول ما إذا كانت تلوح في الأفق بوادر تسوية سلمية.

وأوضح كيلوج، أن المسئولين "يأملون في التوصل إلى موقف حيث يكون فيه لدينا، على المدى القريب، ضمانات أمنية" تعالج مخاوف أوكرانيا من الحرب مع روسيا في المستقبل.

ووصف كيلوج الضمانات الأمنية المحتملة بأنها "عمل جاري إعداده" وذلك بعد مشاركته في إفطار الصلاة الوطني السنوي لأوكرانيا إلى جانب السياسيين وقادة الأعمال والدبلوماسيين.

وقبل أسبوع، قال ترامب إنه بدأ ترتيبات لإجراء محادثات سلام مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولكن مسئولين روس أشاروا إلى أن مثل هذا القمة لن تتم في القريب العاجل.

وقال ترامب يوم الجمعة الماضية، إنه يتوقع أن يقرر الخطوات التالية في غضون أسبوعين ما لم يتم إعداد برنامج لمحادثات مباشرة.

ويعكس تدفق الزوار البارزين على كييف في الأيام الأخيرة المخاوف المحيطة بمبادرة السلام التي تقودها الولايات المتحدة.