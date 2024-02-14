أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إزالة 13 حالة تعدِ على أملاك الدولة، تابعين لولاية الري بمركز الزرقا، على مساحة 442 مترا مربعا، وذلك ضمن حملات المرحلة الأولى للموجة 22.

وأوضحت محافظ دمياط في لها اليوم، أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة 186 حالة تعدي على أملاك الدولة، بمساحة إجمالية 20206 أمتار، و6 حالات تعدي على أراضي زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية بإجمالي مساحة 143 فدانا و22 قيراطا و14 سهما، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة.

وشددت الدكتورة منال عوض على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التي تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدي على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.