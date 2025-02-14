محافظ الإسكندرية يتابع إطلاق مبادرة قوافل الخير بقرى العامرية

تابع أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إطلاق الدفعة الثالثة من مبادرة "قوافل الخير" بعدد من قرى العامرية، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي استمرارًا للجهود المبذولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالإسكندرية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيدا بالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في توفير السلع الأساسية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنه أصدر تكليفاته للإدارة العامة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوزيع السلع الغذائية والبطاطين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تقديم الدعم العاجل لتلك الفئات.

وفي هذا الإطار، بدأت القافلة اليوم توزيع الدفعة الثالثة، والتي تشمل 1000 عبوة مواد غذائية و1000 بطانية في قرى بنطاق أحياء "العامرية أول – العامرية ثان"، وفق آليات محددة لتحديد الأسر المستحقة من خلال البحث الميداني.

جدير بالذكر أن الدفعتين الأولى والثانية من المبادرة استهدفتا توزيع 1000 عبوة مواد غذائية و500 بطانية في نطاق أحياء "غرب – العجمي".