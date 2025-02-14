وزير الخارجية لماكرون: مصر بصدد بلورة تصور شامل لمساعدة الفلسطينيين فى غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فى غزة.



كما نقل عبد العاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك خلال لقائه معه على هامش أعمال الاجتماع الوزاري حول سوريا الذى عقد في باريس يوم الخميس.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة فى مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية فى غزة، مشيراً إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين فى غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على ارضهم.

وقد طلب الرئيس الفرنسي نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر فى هذا السياق وفى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينين على أرضهم.