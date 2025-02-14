قيادي في حركة حماس: نتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية مع إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل

قال القيادي في حركة "حماس"، طاهر النونو لـ"الشرق"، أنه يتوقع أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مطلع الأسبوع المقبل، موضحاً أن الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن.

وأكد القيادي في الحركة النونو أن "حماس ملتزمة في تنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق".

وأضاف النونو: "تلقينا وعوداً من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات (بيوت متنقلة مؤقتة) بأعداد كافية وإدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع، وفق الاتفاق لإزالة الركام وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وفي السياق، قال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لـ"الشرق"، إن "الوسطاء أبلغوا حماس أنهم يأملون في بدء الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل، على الأغلب في الدوحة".