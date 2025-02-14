مانشستر سيتي يفقد مدافعه 3 مباريات

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تلقى مانشستر سيتي ضربة جديدة بفقدان مدافعه السويسري مانويل أكانجي خلال 3 مباريات هامة بالموسم الحالي.

وكان أكانجي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي التي خسرها ضد ريال مدريد 3-2 ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة «ذا تايمز» البريطانية، سيغيب مانويل أكانجي عن مانشستر سيتي أمام نيوكاسل وليفربول بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يغيب أكانجي أيضا عن مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بسبب إصابة عضلية.

شعر أكانجي بالإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وتم استبداله بريكو لويس في بداية الشوط الثاني.

تلقى مانشستر سيتي خسارة قاسية على معقله ووسط أنصاره بملعب الاتحاد أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، في ذهاب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا.