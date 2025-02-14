رياضة المنيا تنفذ المبادرة القومية للياقة البدنية للفتاة والمرأة

أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، عن تنفيذ مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، للمبادرة القومية للياقة البدنية للفتاة والمرأة، والتي تُقام بنادي المنيا الرياضي، ومراكز شباب ماقوسة وملوي وديرمواس، وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح عكاشة أن المبادرة تهدف إلى تطوير اللياقة البدنية للمرأة والفتاة من خلال ممارسة التمارين الرياضية تحت إشراف مدربات متخصصات، في إطار حرص الوزارة على تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة.

وأضاف أن الوزارة تقدم حوافز تشجيعية للمشاركات، تشمل توفير الملابس الرياضية، وتقديم جوائز مادية وعينية للمتميزات، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 10% على الاشتراك في المدن الشبابية، وإتاحة الفرصة للمشاركة في الرحلات التي تنظمها الوزارة.

وتشمل فعاليات المشروع تنظيم مسابقات تنافسية في رياضات مختلفة، منها كرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، العروض الرياضية، إلى جانب الماراثونات وسباقات المشي والجري، بالإضافة إلى التمارين البدنية.

وقد تم تنفيذ التدريب هذا الأسبوع بمشاركة مجموعة من الفتيات، تحت إشراف الدكتور ضياء عيسى، مدير إدارة تنمية الرياضة، ومنسق المشروع الدكتور حماده إسماعيل، والكابتن أحمد هتلر، والدكتور طارق صفوت.