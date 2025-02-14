 باكستان.. مقتل 9 أشخاص إثر انفجار قنبلة في سيارة تحمل عمال تعدين - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 10:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

باكستان.. مقتل 9 أشخاص إثر انفجار قنبلة في سيارة تحمل عمال تعدين

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 10:22 ص

لقي 9 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب آخرون إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في سيارة تحمل عمال تعدين في منطقة بجنوب غرب باكستان تموج بالاضطرابات.

وصرح المسؤول الحكومي والي كاكر إن الهجوم وقع في منطقة هارناي بإقليم بالوشستان، مضيفا أن الشرطة نقلت القتلى والمصابين إلى المستشفى، وأن التحقيقات جارية.

وذكرت السلطات الباكستانية أن معظم الضحايا من وادي سوات بشمال غرب البلاد، ومن مناطق أخرى.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي والسلطات الإقليمية الهجوم في بيانات منفصلة، مع إصدار أوامر للشرطة والسلطات المحلية بتعقب أثر مدبري الهجوم الذي أودى بحياة عمال أبرياء.

ورغم أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، يرجح أن تحوم الشكوك حول جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية التي تنسب إليها الحكومة المسؤولية عن هجمات سابقة استهدفت عمالا في مناطق أخرى من البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك