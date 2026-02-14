إجراء أول جراحة متكاملة للوجه والفك وقاع العين في مستشفى إدكو المركزي بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير الخدمات الطبية الدقيقة والارتقاء بكفاءة التدخلات التخصصية يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى الدعم المستمر للأطقم الطبية الحديثة والتقنيات المتطورة لضمان تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين داخل المحافظة دون الحاجة لتحويلهم إلى خارجها.

وفي السياق، نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى إدكو المركزي في إجراء أول جراحة متكاملة لإصلاح كسور متعددة بالوجه والفك العلوي وقاع العين لمصاب، وذلك استخدام شرائح جراحية مصممة خصيصًا لكل مريض عبر التخطيط الرقمي ثلاثي الأبعاد، بما يضمن أفضل النتائج التجميلية والوظيفية.

من جانبه أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة يعكس حجم التطوير الذي تشهده المنظومة الصحية بالبحيرة، مشيرًا إلى أن إدخال تقنيات التخطيط الرقمي واستخدام الشرائح المصممة لكل مريض يمثل نقلة نوعية، وتحسين النتائج العلاجية، وتقليل المضاعفات وفترات التعافي.