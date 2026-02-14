محافظ الشرقية يعتمد المخططات الاستراتيجية لـ120 قرية في 6 مراكز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تحديث الأحوزة العمرانية لـ120 قرية بمراكز (أبو حماد- ديرب نجم- فاقوس- بلبيس- الزقازيق- أولاد صقر)، بالإضافة إلى 790 عزبة بمراكز المحافظة.

جاء ذلك وفقًا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وثمن محافظ الشرقية، جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، خاصة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لإنهاء تحديث كل مخططات المحافظة خلال العام الماضي 2025؛ لإتاحة فرص أكبر للمواطنين بتلك المدن للتوسع الأفقي والرأسي للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وتوفير سكن آمن لهم.

وجاءت تفاصيل تحديث الأحوزة العمرانية للمدن على النحو التالي:

- تم تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن (الزقازيق- منشأة أبو عمر- بلبيس)، وقد تم نشرها بالجريدة الرسمية.

- جارٍ تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن (منيا القمح ـ ديرب نجم ـ الإبراهيمية).

- فيما سيتم البدء في تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن (فاقوس - ههيا- أبو حماد) خلال العام الجاري 2026.

- كما أنه جارٍ إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق، وجارٍ إنهاء المخططات التفصيلية لمدن (منشأة أبو عمر - الحسينية - القنايات - صان الحجر القبلية).

كما جاءت تفاصيل تحديث الأحوزة العمرانية للقرى، على النحو التالي:

- تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ15 قرية بالقرار الوزاري للقرى المستحدثة.

- تم تحديث المخطط الاستراتيجي لـ120 قرية، وهي: (قرية واحدة بمركز الزقازيق- 31 قرية بمركز ديرب نجم- 32 قرية بمركز أبو حمادـ 20 قرية بمركز بلبيس- و14 قرية بمركز أولاد صقر- و22 قرية بمركز فاقوس)، وفي انتظار اعتماد القرار الوزاري الخاص بتحديث تلك القرى حتى يتسنى العمل بها.

- جارٍ استكمال تحديث المخطط الاستراتيجي لباقي قرى مراكز (الزقازيق- ديرب نجم- أبو حمادـ أولاد صقرـ فاقوس- بلبيس) بإجمالي 137 قرية.

- جارٍ البدء في تحديث المخطط الاستراتيجي للقرى التابعة لمراكز (الإبراهيمية 18 قرية ـ منيا القمح 81 قرية ـ مشتول السوق 14 قرية ـ الحسينية 30 قرية - ههيا 28 قرية).

فيما جاء تحديث الأحوزة العمرانية للعزب، على النحو التالي:

- تم اعتماد الحيز العمراني لعدد (970) عزبة خلال عام 2025- 2026 بإجمالي (679) عزبة معتمدة و(291) عزبة تم تحديثها، ليصبح إجمالي العزب المعتمدة على مستوى المحافظة 3748 عزبة تابعة.



