ارتفاع أرباح شركة «سواتش» السويسرية للساعات

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أعلنت شركة صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية "سواتش جروب" اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 8ر14% سنويا إلى 867 مليون فرنك.

وبلغت أرباح السهم الواحد 23ر3 فرنك مقابل 77ر2 فرنك للسهم في 2017.

في الوقت نفسه زادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 1ر6% سنويا إلى 475ر8 مليار فرنك.

ويعتزم مجلس إدارة المجموعة اقتراح زيادة العائدات للمساهمين عن أعمال العام الماضي بنسبة 7ر6% إلى 6ر1 فرنك للسهم، مقابل 5ر1 فرنك في العام السابق.

وتوقع "سواتش" نموا جيدا لأعمالها خلال العام الحالي رغم قوة نتائج سنة الأساس في النصف الأول من العام الماضي. وتقول الشركة إن مستوى الطلب جيد وسيتم حل مشكلات ومعوقات الإنتاج خلال الفصل الأول.