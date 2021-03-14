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﻿البرنامج الرئاسي لصحة المرأة: نستهدف الوصول إلى العلاج المناسب لسرطان الثدي

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
هديل هلال
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 3:27 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 3:30 م


قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون علاج سرطان الثدي مماثل للدول العظمى، موضحًا أنهم يستهدفون الوصول إلى العلاج المناسب للمرض.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، أن السيدات يجب تشخيصهن في مرحلة مبكرة كالدول الغربية، مشددًا على أهمية الأمر في زيادة نسبة الشفاء، حتى لو كانت إمكانيات العلاج ضعيفة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تقديم أفضل أنواع الجراحة والأدوية مهما كانت كلفتها، بأفضل تدريب طبي وإمكانية لتشخيص الأنسجة وتطوير منظومة العلاج.

وأكد رئيس البرنامج الرئاسي لصحة المرأة، أن نسبة مساهمة الدولة في العلاج والتشخيص تبلغ 100%، مضيفًا: «التشخيص والعلاج مجانًا على نفقة الدولة مهما كانت صعوبة الجراحة المنفذة وتكلفتها».
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