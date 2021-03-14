المحلة يحقق انتصارا تاريخيا على المقاولون في الدوري

حقق غزل المحلة فوزًا مهمًا على حساب مضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويدين فريق غزل المحلة بفوزه في مباراة اليوم، لمهاجم الفريق، أحمد الشيخ، صحاب هدف الفوز، والذي جاء في الدقيقة 61، بعد كرة عرضية حولها بنجاح إلى شباك المقاولون العرب.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريق، وانحصر اللعب في منتصف الملعب طوال الشوط الأول، فيما بدا غزل المحلة أكثر رغبة في الفوز مع انطلاقة الشوط الثاني حتى سجل الفريق هدف الفوز.

وفي الربع الأخير من المباراة ضغط فريق المقاولون العرب بحثًا عن هدف التعادل، فيما اعتمد فريق غزل المحلة على الهجمات المرتدة، والتي كاد من خلالها أن يسجل الهدف الثاني.

ويعتبر فوز اليوم، هو الأول لفريق غزل المحلة على المقاولون العرب في ملعبه بمسابقة الدوري الممتاز منذ 11 موسمًا.

بهذا الفوز، رفع غزل المحلة رصيده للنقطة 22 ليقفز إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر.