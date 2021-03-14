العرض المسرحي «ريسايكل» يبدأ فعاليات موسمه الخامس بقصر ثقافة بورسعيد غداً

يبدأ أبطال العرض المسرحي (ريسايكل)، تقديم الموسم الخامس للمسرحية بقصر ثقافة مدينة بورسعيد، اعتبارا من بعد غد الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل 18 مارس.

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة في تصريح، اليوم، إن الفرقة انتهت من تقديم الموسم الرابع لمسرحية (ريسايكل) على مسرح الطليعة بالقاهرة، وتتجه إلى مدينة بورسعيد؛ لتقديم الموسم الخامس بالمجان على مدار 4 أيام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة بإدارة المخرج محمد الشرقاوي.

(ريسايكل) من إنتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة، أقيمت قبل فترة جائحة كورونا لمدة أربعة أشهر، وقام بالتدرب فيها الفنانون محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، ثم عادت مرة اخرى مع عودة النشاط الفني.

العمل يناقش متناقضات المجتمع في قالب اجتماعي كوميدي، ويتناول فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيتة، ويطرح العرض تساؤلا هل يعود الإنسان لإنسانيته مرة أخرى من خلال مجموعة من الاسكتشات يتم تقديمها ضمن الأحداث.

المسرحية إنتاج فرقة مسرح الطليعة البيت الفني للمسرح، موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير، بطولة صلاح الدالي، ونانسي نبيل، وآية خميس، وأسامة أشرف، ومحمد سراج، وأمل نور الدين، وياسمين خطاب، وحسام التوني، وحسام إبراهيم.