جمعية مطوري القاهرة الجديدة: ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعثر سوق العقارات

قال محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن مصر تمر بطفرة عقارية كبيرة جدا ونُفذت خطة كبيرة للتوسع وحركة العمران كانت كبيرة جدا ولكن في الفترة الأخيرة السوق العقاري يشهد تعثر بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الأسعار تضاعفت، مؤكدًا أن زيادة أسعار الأسمنت غير مبررة، والخسائر ستكون كبيرة على شركات العقارات، لذا سيحدث تعثر الفترة القادمة.

وطالب الدولة بالتدخل لحل موضوع ارتفاع أسعار الأسمنت، مضيفًا أن رسم الإغراق المعمول به على الحديد تسبب في زيادة سعره على السعر العالمي.

وأكد أن الأزمات المتلاحقة تعوق وضع خطط للتطوير العقاري، متطرقًا إلى أن الحديد في الخارج يباع أرخص من مصر، لذا فإن المطورين حاليا يعانون ويفكرون في كيفية إحداث التوازن.