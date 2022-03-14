جونسون: لندن ستواصل دعم جهود كييف لإنهاء الصراع المدمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم جهود كييف لإنهاء "الصراع المدمر".

وقال مكتب جونسون في بيان له إن رئيس الوزراء بحث مع زيلينسكي في اتصال هاتفي سبل تقديم الدعم البريطاني لأوكرانيا.

وأضاف أن "جونسون أكد دعم بريطانيا المستمر لأوكرانيا، مشيرا إلى أن لندن ستستغل جميع الفرص لتعزيز أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من خلال التنسيق مع الشركاء، بما في ذلك في اجتماع لقوات المشاة المشتركة في لندن الذي سينعقد الثلاثاء".

ونقل عن جونسون قوله إن "المملكة المتحدة ستواصل دعم جميع جهود أوكرانيا لإنهاء هذا الصراع المدمر".

وواصلت القوات الروسية تقدمها البطيء في محيط العاصمة الأوكرانية سعيا لتطويقها وربما اقتحامها، بالتوازي مع تشديد الحصار على مدن أخرى كبرى مثل خاركيف ”شرق“ وماريوبول ”جنوب“، وسط قصف مستمر بالصواريخ والمدافع أوقع ضحايا مدنيين، وعرقل عمليات الإجلاء في بعض المناطق.

