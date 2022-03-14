زيلينسكي: مهمة الوفد الأوكراني تتمثل في القيام بكل جهد ممكن لعقد قمة مع بوتين

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن مهمة الوفد الأوكراني في المحادثات مع المسؤولين الروس تتمثل في بذل كل جهد ممكن لضمان لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي.

وأضاف زيلينسكي -في خطاب عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- "الآن وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الروسي. يتحدث ممثلو وفدي بلداننا عبر الفيديو كل يوم. ولدى وفدنا مهمة واضحة -ألا وهي القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين".

وأشار إلى أن لقاء مثل هذا هو "قصة صعبة"، فهو طريق صعب لكنه ضروري، ومضى قائلا إن هدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية في هذا النضال، وفي هذا العمل التفاوضي، وهو أمر ضروري للسلام وللأمن، وحتى يكون لدينا ضمانات طبيعية وفعالة".