التعليم العالي: باب التقديم مفتوح أمام الطلاب العائدين من أوكرانيا حتى 24 مارس

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تحركت بكل أجهزتها وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل مع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، لافتًا إلى التنسيق بين التعليم العالي ووزارة الهجرة، حتى يسجل الطلاب بياناتهم في الاستمارة المخصصة لذلك.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الاثنين كان اليوم الأول لاستقبال الطلاب، وتقديم كل الأوراق الثبوتية كجواز السفر وشهادة القيد الجامعية ونوع المقررات التي درسوها، مؤكدًا أن الباب مفتوح للتسجيل في الاستمارات وتقديم الأوراق الرسمية، حتى 24 مارس المقبل، بمقر وزارة الهجرة.

وأشار إلى أن مجلس الجامعات الأهلية والخاصة يوجه الطالب إلى أماكن أداء الاختبارات، في تخصصات الطب البشري والصيدلة والأسنان والهندسة، بعد انتهاء عملية التسجيل وتقديم الأوراق، موضحًا أن الاختبارات تجرى يوم 28 مارس.

ولفت إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد الطلاب وتخصصاتهم والمقررات الدراسية، تحدد الأماكن للطلاب طبقًا للمستوى الدراسي ونتائج الاختبار، مؤكدًا أن الاستثناء في التحويل لتلك الجامعات، مرتبط بالعام الدراسي الحالي فقط.

وذكر أن الشروط التي حددها مجلس الوزراء، في اجتماع الأسبوع الماضي، تشمل التغاضي عن المجموع، وإجراء اختبار لتحديد مستوى الطالب والفرقة الدراسية التي يحول عليها، وتقديم الطالب ما يفيد قيده بإحدى الجامعات الأوكرانية والإقامة، قبل 24 فبراير الماضي.

وبدأ الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اعتبارا من صباح اليوم الإثنين، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.