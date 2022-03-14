تراجع أسعار المعادن الصناعية بسبب تجدد خطر كورونا في الصين

تراجعت أسعار المعادن الصناعية من النحاس إلى الصلب بسبب المخاوف بشأن الطلب عليها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين ولجوء السلطات هناك إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق في بعض المناطق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الصينية قررت فرض قيود صارمة على سكان مدنية شينشن التجارية والصناعية المهمة والتي تضم حوالي 5ر17 مليون نسمة لمدة أسبوع على الأقل، في الوقت الذي تفرض فيه مدينة شنغهاي قيودا على السفر إلى المدينة.

وقالت مؤسسة نومورا هولدنجز للاستشارات المالية إن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ستجعل من الصعب على بكين تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي.

وتراجع سعر النحاس بنسبة 2ر1% إلى 5ر10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3ر0% وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3% ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6ر3%.

في الوقت نفسه يترقب المستثمرون في سوق المعادن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن زيادة الفائدة خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يتابعون فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى جانب انتظار القرار بشأن تداول معدن النيكل في بورصة لندن للمعادن بعد تعليق التداول في الأسبوع الماضي في أعقاب وصول سعره إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن بسبب المضاربات.