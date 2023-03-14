البتكوين تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نوفمبر الماضي

سجلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين اليوم الاثنين أكبر ارتفاع لها منذ نوفمبر الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركات العملات المشفرة بعد تحرك السلطات المالية الأمريكية لاحتواء المخاوف التي تحيط بسلامة النظام المالي الأمريكي عقب انهيار بنكي سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 10% إلى 23703 دولار لكل وحدة في تعاملات صباح اليوم بنيويورك. وهذه الزيادة هي الأكبر منذ 10 نوفمبر الماضي، عندما انهارت شركة إف.تي.إكس لتداول العملات المشفرة.

وخلال اليومين الماضيين تعهدت السلطات الأمريكية بضمان كامل ودائع المودعين في سيليكون فالي بنك في حين تم بيع فرع هذا البنك في بريطانيا إلى مجموعة إتش.إس.بي.سي هولدنجز المصرفية البريطانية مقابل مليار جنيه إسترليني اليوم الاثنين.

في الوقت نفسه، قررت السلطات المالية في ولاية نيويورك أمس إغلاق مصرف سيجنتشر بنك أحد أهم البنوك الأمريكية التي تركز على العملات المشفرة، مع ضمان أموال المودعين في البنك.