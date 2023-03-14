اصطدام سيارة بنصب تذكاري للهولوكوست في برلين

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اصطدمت سيارة بكتلة منخفضة أمام نصب تذكاري شهير للمحرقة النازية "الهولوكوست" في برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

ويخلد النصب التذكاري ذكرى قتلى اليهود في أوروبا، ويقع بالقرب من بوابة براندنبورج التاريخية، ووقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا (التوقيت المحلي).

وقالت الشرطة إنها تمكنت من الإمساك بالمشتبه بهم الثلاثة الذين حاولوا الفرار من موقع الحادث.

ونشرت صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية صورا للسيارة المحطمة والكتلة الخرسانية المتضررة. ويمكن رؤية قطع من الحطام متناثرة حولها وتسرب سائل منها.