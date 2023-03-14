محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 20 أماً مثالية، خلال الاحتفالية، التي نظمتها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وصباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والمحاسب محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وهنأ محافظ الفيوم، خلال كلمته الأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، كما هنأ جميع الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واقتراب شهر رمضان الكريم، معرباً عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، الذي يتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

وثمن "الأنصاري" الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن النشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتاً إلى أن الأم هي سبب النجاح في حياة الأبناء، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التي تهتم بشأن المرأة، مثمناً الدور الذى يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وما تبذله مؤسسة العربي من عمل صادق، ليصل الخير إلى مستحقيه، بالشراكة مع جمعية صلاح الدين الأيوبي، التي تعمل جاهدة في جميع مجالات التنمية المجتمعية.

فيما أكدت صباح العربي، حرص مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، علي تكريم الأمهات المثاليات بشكل منتظم، لما للأم من دور عظيم في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح، معربةً عن شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم، وجميع القائمين على تنظيم الحفل، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وفى ختام الفعاليات قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات عدداً من الأجهزة الكهربائية والمنزلية المقدمة من شركة العربي للتنمية وسط فرحة غامرة انتابت كل الحضور.