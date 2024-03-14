مرشحو الرئاسة الروسية في الانتخابات الثامنة



تشهد روسيا غدا الجمعة انتخابات الرئاسة الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991، ويتنافس فيها أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق.

وفيما يلي نبذة أوردتها قناة "آر تي عربي" عن المرشحين الأربعة.

* الرئيس فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)

ولد فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر 1952 بمدينة لينينجراد، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة لينينجراد الحكومية عام 1975. واجتاز دورات تأهيلية قبل الالتحاق بلجنة أمن الدولة في لينينجراد وموسكو التابعة لمدرسة المخابرات "كي جي بي" العليا.

وفي 31 ديسمبر 1999، أعلن الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين استقالته وسلم مقاليد السلطة لبوتين بصفة القائم بأعمال الرئيس. وفاز بوتين بولايته الرئاسية الأولى في الانتخابات التي أجريت في 25 مارس عام 2000.

وتم انتخاب بوتين للرئاسة أربع ولايات، فى عام 2000 و2004 و2012 و2018 وأتاحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2020 للرئيس بوتين الترشح لولاية جديدة.

* ليونيد سلوتسكي (مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي)

ولد ليونيد سلوتسكي في 4 يناير 1968 في موسكو. وفي عام 1990 تخرج من معهد موسكو للآلات وفي عام 1996 من معهد موسكو للاقتصاد والإحصاء، ويحمل دكتوراه في الاقتصاد.

وانخرط في السياسة خلال سنوات دراسته، ومن عام 1992 إلى عام 1993 كان مستشارا لعمدة موسكو. وفي عام 1994 ترأس أمانة مجلس الدوما.

وفي عام 2000 أصبح سلوتسكي نائبا لمندوب الجمعية الفيدرالية الروسية إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشغل هذا المنصب حتى انسحاب روسيا من المنظمة عام 2022.

وفي عام 2014، أيد سلوتسكي انضمام القرم إلى روسيا، وأصبح من أوائل السياسيين الروس الذين تعرضوا لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بعد استفتاء انضمام القرم.

وفي عام 2016 أصبح رئيسا للجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي. وفي عام 2022، بعد وفاة الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي، تولى سلوتسكي منصب رئيس كتلة الحزب في مجلس الدوما، قبل أن يصبح رئيسا جديدا للحزب.

وفي عام 2022 بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، كان سلوتسكي عضوا في الفريق الروسي المفاوض مع أوكرانيا.

* نيكولاي خاريتونوف (مرشح الحزب الشيوعي الروسي)

ولد خاريتونوف في عام 1948 في مقاطعة نوفوسيبيرسك. وفي عام 1972 تخرج من معهد نوفوسيبيرسك الزراعي، وفي عام 1995 من أكاديمية الاقتصاد الوطني الروسية، ويحمل دكتوراه في الاقتصاد.

ومن عام 1976 حتى عام 1994، عمل خاريتونوف مدير مزرعة اشتراكية في نوفوسيبيرسك. وخلال السنوات السوفيتية، تم انتخابه مرارا نائبا في مجالس محلية وإقليمية في المنطقة مسقط رأسه، قبل أن يصبح عام 1990 نائبا في برلمان جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.

وفي عام 1993 شارك خاريتونوف في تأسيس الحزب الزراعي الروسي ليصبح نائبا لرئيسه وفي العام نفسه، تم انتخابه لعضوية مجلس الدوما الروسي للمرة الأولى. وفي عام 1999 بعد انقسام الحزب الزراعي، دخل مجلس النواب لأول مرة عن قائمة الحزب الشيوعي.

وفي عام 2004، ترشح لرئاسة روسيا للمرة الأولى، واحتل المركز الثاني بحصوله على 69ر13 بالمئة من الأصوات.

وفي عام 2008 أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وفي 2021، ترأس اللجنة البرلمانية لتنمية مناطق الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية.

* فلاديسلاف دافانكوف (مرشح حزب "الناس الجدد")

يعد دافانكوف (39 عاما)، هو أول مرشح رئاسي في تاريخ حزب "الناس الجدد". في سبتمبر، مثل دافانكوف حزبه في انتخابات رئاسة بلدية موسكو، وحل في المركز الرابع بحصوله على35ر5 في المئة من الأصوات.

ولد دافانكوف عام 1984 في سمولينسك، وبعد الثانوية انتقل إلى موسكو حيث تخرج من كلية التاريخ بجامعة موسكو الحكومية عام 2006. وفي عام 2008 حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الاجتماعية، وفي عام 2014 تخرج من مدرسة "سكولكوفو" للإدارة في موسكو، وفي عام 2023 تخرج من المدرسة العليا للإدارة العامة.

في سن الرابعة عشرة، أطلق دافانكوف أول مشروع تجاري، حيث افتتح ناديا للكمبيوتر. وخلال 20 عاما أطلق خمسة مشاريع تجارية كبيرة في مجالات التمويل والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والطيران. وفي عام 2013 أصبح نائبا لرئيس شركة فابرليك لإنتاج وتسويق مستحضرات التجميل والملابس والأحذية.

بدأ دافانكوف مسيرته السياسية عام 2020، حيث شارك في تشكيل حزب "الناس الجدد". وفي عام 2021 أصبح عضوا في مجلس الدوما، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس، في أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد.

وبحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80% من الأصوات، وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة التصويت 70%.