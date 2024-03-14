بوتين يدعو المواطنين الروس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية غدا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المواطنين الروس إلى التصويت في الانتخابات التي تبدأ غدا الجمعة والتي طغت عليها مزاعم التزوير والتلاعب.

وقال بوتين، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي ليلا مع مقتطفات نقلتها وسائل الإعلام الروسية صباح اليوم الخميس، "أنتم فقط، مواطنو روسيا، من تحددون مصير الوطن".

ومن المقرر أن يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تختتم الأحد المقبل، حيث يسعى بوتين للفوز بولاية أخرى مدتها ست سنوات.

وتعد إعادة انتخاب بوتين أمرا محسوما في ظل غياب أي منافس جدي، لكن السلطات تبذل قصارى جهدها لتقديم الانتخابات بصورة مقنعة.

وقال بوتين إن "الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل".

كما أشار بوتين بإيجاز إلى الحرب على أوكرانيا، التي أطلقها في فبراير 2022، مشيدا بالجنود الروس على "شجاعتهم وبطولاتهم".

كما أشار بوتين إلى إجراء الانتخابات في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني خلال الحرب.

وتعد الانتخابات، التي نظمتها موسكو في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا يتم الاعتراف بها كانتخابات على المستوى الدولي.

ويدلي الروس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري.

ويطالب معارضو الكرملين بعدم الاعتراف بالنتيجة لأن الانتخابات لا تفي بالمعايير الديمقراطية، حيث لاحظ مراقبون مستقلون حالات تزوير وتلاعب.

ولم تسمح لجنة الانتخابات المركزية لأي مرشح معارض بالترشح في الانتخابات، وهناك آخرون في السجن أو فروا إلى الخارج، مما يعني أن بوتين ليس لديه معارضة جدية.

وفي الشهر الماضي فقط، لفظ المنشق أليكسي نافالني، المعارض المعروف للكرملين والذي تعرض للاضطهاد لفترة طويلة من قبل الحكومة، أنفاسه الأخيرة في السجن.