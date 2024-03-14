نشطاء السلام الأخضر يتظاهرون خارج المقر الرئيسي لشركة تابعة لمجموعة دويتشه بنك

تظاهر نشطاء من منظمة جرينبيس "السلام الأخضر" المعنية بالدفاع عن البيئة، صباح اليوم الخميس، أمام المقر الرئيسي لشركة إدارة الأصول "دي دبليو إس إنفستمنت" التابعة لمجموعة دويتشه بنك المصرفية بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وقالت المنظمة، إن النشطاء أحضروا 25 برميلا من النفط الأحمر تم سكب نحو 200 لتر منها من مادة تشبه النفط في الشارع احتجاجا على سياسات الصندوق الاستثمارية.

كما رفع النشطاء لافتات تحمل شعارات منها "لا أموال لقتلة المناخ!".

وقامت منظمة السلام الأخضر، في دراسة نشرت اليوم الخميس، بعمل تحليل لاستثمارات أكبر 4 صناديق ألمانية في شركات الوقود الأحفوري.

وتزعم منظمة السلام الأخضر، أن شركة "دي دبليو إس" احتلت المرتبة الأخيرة في الصناعة فيما يتعلق بتنفيذ تدابير حماية المناخ التي تم التعهد بها.

ورفضت شركة "دي دبليو إس" هذه الاتهامات.

وقال الخبير المالي في منظمة السلام الأخضر، موريسيو فارجاس، "من المثير للصدمة أنه بعد 9 سنوات من اعتماد اتفاق باريس للمناخ، لا يوجد لدى أي من مديري الأصول الذين تم تحليلهم سياسة استثمارية تتوافق مع اتفاق باريس، ويتم تمويل أسوأ من يقترفون الخطايا بحق المناخ بكل سرور".