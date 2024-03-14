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وزير دفاع بريطانيا جرانت شابس: يتعين على بريطانيا تعزيز الانفاق على الجيش

(لندن - د ب ا)
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 11:06 ص

طالب وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، بزيادة الإنفاق على الجيش إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك خلال مناقشة بشأن تمويل القوات المسلحة البريطانية.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن شابس طالب خلال حديثه أثناء زيارته لبولندا بإدراج هدف الـ3% في البرنامج الانتخابي للمحافظين، قائلا "أريد ميزانية أكبر".

كما دعا أيضا لتغيير نظام التجنيد، ليتضمن إنهاء متطلبات طبية معينة ورفع الحظر عن إطلاق الجنود للحيتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

وقال شابس: "الدفاع هو أفضل وسيلة لحماية أنفسنا من الصراع العسكري- يجب أن تظهر شراستك- لذلك أنا أؤيد بوضوح (هدف 3%)، متابعا، نحن نعيش في عالم أكثر خطورة، لدينا بوتين (الرئيس الروسي) يحقق مكاسب على الجبهة".


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