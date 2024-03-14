المستشار الألماني يزور إسرائيل والأردن مطلع الأسبوع المقبل

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أكدت مصادر حكومية ألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس، أن المستشار الألماني أولاف شولتس سوف يزور إسرائيل والأردن مطلع الأسبوع المقبل.

وتعد هذه ثاني زيارة يقوم بها شولتس لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت بأن شولتس سوف يزور إسرائيل الأحد المقبل.

ويذكر أن الحرب بدأت بعدما شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، قامت بقتل أكثر من 1200 شخص واختطاف 250 آخرين.

وفي ظل الوضع الإنساني السيئ ووقوع الكثير من الخسائر البشرية، تنتقد الكثير من الدول أفعال الجيش الإسرائيلي.

وكان شولتس قد أبدى مؤخرا تأييده لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام حركة حماس.

مع ذلك، دعا مجددا لوقف إطلاق نار مطول في قطاع غزة، من شأنه المساعدة في تحرير الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.