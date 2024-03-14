واشنطن ولندن تنفذان 5 غارات على محافظة الحديدة اليمنية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خمس غارات على محافظة الحديدة الساحلية الواقعة غربي البلاد.

وذكرت الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، في بيانين مقتضبين عبر تطبيق تليجرام، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة بثلاث غارات".

وأضافت الجماعة أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أيضا بغارة واحدة مطار الحديدة الدولي في المحافظة معطل بسبب ظروف الحرب".

ولم تذكر الجماعة أي تفاصيل بشأن ما إذا كانت الغارات قد خلفت خسائر بشرية أو مادية، كما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بخصوص ضربات اليوم.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية التي تعرضت لغارات متعددة، منذ بدء الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع للحوثيين مطلع العام الجاري 2024، ردا على هجمات الجماعة المتكررة على سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر الماضي، هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.