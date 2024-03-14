 حامل اللقب والأكثر تتويجًا.. اكتمال عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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حامل اللقب والأكثر تتويجًا.. اكتمال عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري الأبطال

محمود عيسى
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 2:52 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 2:55 ص

اكتمل ركاب قطار الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بصعود حامل اللقب مانشستر سيتي وريال مدريد الأكثر تتويجًا بالتشامبيونزليج 14 مرة.

مانشستر سيتي حامل اللقب تأهل بعد إقصاء كوبنهاجن الدنماركي في مجموع المباراتين 6-2.

 ريال مدريد الاكثر تتويجا باللقب 14 مرة صعد على حساب لايبزيج الألماني في مجموع المباراتين 2-1.

الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي قاد باريس سان جيرمان للتأهل بعد الإطاحة بريال سوسيسيداد في مجموع المباراتين 4-1.

فريق الماكينات الألمانية بايرن ميونخ أحبط أحلام لاتسيو الإيطالي بالفوز عليه في مجموع المباراتين 3-1.

الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد استطاع التفوق على إنتر ميلان الإيطالي في مجموع المباراتين 3-2.

بوروسيا دورتموند الألماني تأهل على حساب بي اس ايندهوفن الهولندي في مجموع المباراتين 3-1.

 كتيبة الفريق الكتالوني برشلونة بقيادة تشافي ضربت دفاعات نابولي الإيطالي في مجموع المباراتين 4-2.

المدفعجية أرسنال أطاحوا بفريق بورتو البرتغالي في مجموع المباراتين 4-2.


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