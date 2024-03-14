اكتمل ركاب قطار الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بصعود حامل اللقب مانشستر سيتي وريال مدريد الأكثر تتويجًا بالتشامبيونزليج 14 مرة.
مانشستر سيتي حامل اللقب تأهل بعد إقصاء كوبنهاجن الدنماركي في مجموع المباراتين 6-2.
ريال مدريد الاكثر تتويجا باللقب 14 مرة صعد على حساب لايبزيج الألماني في مجموع المباراتين 2-1.
الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي قاد باريس سان جيرمان للتأهل بعد الإطاحة بريال سوسيسيداد في مجموع المباراتين 4-1.
فريق الماكينات الألمانية بايرن ميونخ أحبط أحلام لاتسيو الإيطالي بالفوز عليه في مجموع المباراتين 3-1.
الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد استطاع التفوق على إنتر ميلان الإيطالي في مجموع المباراتين 3-2.
بوروسيا دورتموند الألماني تأهل على حساب بي اس ايندهوفن الهولندي في مجموع المباراتين 3-1.
كتيبة الفريق الكتالوني برشلونة بقيادة تشافي ضربت دفاعات نابولي الإيطالي في مجموع المباراتين 4-2.
المدفعجية أرسنال أطاحوا بفريق بورتو البرتغالي في مجموع المباراتين 4-2.