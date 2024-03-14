الأمم المتحدة تسحب موظفيها غير الأساسيين من هايتي وسط تصاعد عنف العصابات

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تعتزم الأمم المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين من هايتي، في ظل تصاعد عنف العصابات في الدولة الكاريبية التي تشهد أزمة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء إنه نظرا للوضع الأمني المتقلب واستنادا إلى نتائج عملية إدارة المخاطر الأمنية المنقحة، سيتم تخفيض عدد الموظفين غير الأساسيين.

وشدد على أن الأمم المتحدة لن تغادر هايتي. وسيبقى الموظفون الذين يقومون بأعمال منقذة للحياة في البلاد.

وتعاني هايتي من أزمة حكومية بعد استقالة رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري. وتولى هنري مقاليد الحكم بعد فترة وجيزة من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021.

وفي نهاية فبراير، وحدت العصابات المسلحة الوحشية ، التي تسيطر معا على كامل أراضي العاصمة بور أو برنس تقريبا ، قواها وطالبت باستقالة هنري.

ثم فشل رئيس الوزراء في العودة من رحلة إلى الخارج. وغادر دبلوماسيون دوليون، ومن بينهم السفير الألماني، هايتي.