هواوي تتعهد بالامتثال في التحقيق البرلماني الأوروبي في واقعة الرشوة

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تعهدت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي باتباع "سياسة عدم التسامح مطلقا" تجاه الفساد أو غيره من المخالفات في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في مزاعم تلقي رشى داخل البرلمان الأوروبي.

وقالت شركة الاتصالات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة: "تأخذ هواوي هذه المزاعم على محمل الجد وستنظر على الفور في التحقيقات لفهم الحقائق بشكل أفضل".

وأضافت هواوي في بيان لها إنها "ملتزمة أيضا بضمان امتثالنا نحن وموظفينا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في كل الأوقات".

وتتهم السلطات البلجيكية الشركة بالتأثير بشكل غير قانوني على صنع القرار السياسي في البرلمان الأوروبي.

وتم نشر نحو 100 ضابط شرطة في بلجيكا والبرتغال للتحقيق في مزاعم تلقي الرشى والتزوير.

وأفادت تقاير أمس الخميس، بأنه اعتقال العديد من الأشخاص واستجوابهم بشكل مؤقت.

وطلب قاضي التحقيق أيضا، إغلاق مكتبي مساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي يشتبه في تورطهما في واقعة الرشى.