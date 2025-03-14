نجم يونايتد السابق يرد على منتقدي برونو

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علق ريو فيردناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، بشكل ساخر على الانتقادات التي توجه للبرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب الفريق.

وسجل برونو ثلاثية "هاتريك" في فوز اليونايتد 4-1 على ريال سوسيداد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وقال فيردناند عبر حسابه على "إكس" ساخرا: "من الواضح أن مشكلة يونايتد في برونو فيرنانديز، هكذا يخبرونني".

ويقدم النجم البرتغالي الدولي مستويات مميزة مع اليونايتد هذا الموسم رغم تراجع نتائج الفريق بشكل عام.

كما زاد تألق اللاعب مع قدوم مواطنه روبن أموريم على رأس القيادة الفنية لليونايتد في وقت سابق هذا الموسم، خلفا للهولندي إيريك تين هاج.