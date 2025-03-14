حسين يعلن تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمنافسة على الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : نورا عبد المجيد

خط الدفاع : ماهيتاب حسني - سمر محمد - علياء عطا الله - نورهان عمرو

خط الوسط : سينثيا أونديكشي أكو - فدوي عصام الدين - شيماء علي

خط الهجوم : أبيجيل ساكيوا - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - كنزي مجدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد، أمنية عاطف، ملك زيدان، نسرينا منصور، جميلة ياسر، أيه إبراهيم، مها سامي، حنين هشام، رقية مصطفى".