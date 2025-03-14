حقق فيلم الحريقة 2، أمس، 13 آلاف جنيها، ليحتل بذلك المركز الخامس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 14 أسبوع عرض إلى 128 مليون و711 ألف جنيه، بما يوازي مليون و108 ألف و122 تذكرة.

وبوصول الحريفة لهذا الرقم، يكون احتل المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، وتراجع بذلك "كيرة والجن" إلى المركز الرابع، فيما يسيطر على صدارة القائمة فيلم "ولاد رزق - القاضية" الي حقق في موسم عيد الأضحى الماضي، أكثر من 260 مليون جنيه، فيما يحتل المركز الثاني فيلم "بيت الروبي" بإيرادات وصلت لـ130 مليون جنيه، حققها خلال عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023.

يذكر أن فيلم «الحريفة 2»، من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، ويشارك في بطولته الفنانون نور النبوي، وكزبرة، وأحمد غزى، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبى.

تدور أحداثه حول دخول «الحريفة» إلى الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بما فيها، وعودتهم للعب كرة القدم مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.