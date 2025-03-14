تنتهى غدا السبت المهلة التي حددتها السلطات السعودية لفتح المسار الإلكتروني لشركات السياحة المصرية المنظمة للحج بشكل استثنائي لإنهاء إجراءات التعاقد على وسائل النقل وإبرام عقود السكن لحجاج بيت الله الحرام، فيما حددت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم الأثنين 14 إبريل المقبل الموافق 15 شوال 1446 هجريا كآخر موعد لإصدار التأشيرات للحجاج المصريين من القنصليات السعودية.

كانت غرفة شركات السياحة قد طالبت جميع الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام بضرورة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار وسرعة التواصل مع مسئولي السكن لإنهاء جميع إجراءاته على المسار الإلكتروني، مؤكدة أن شركة السياحة وحدها تتحمل كل المسئوليات الناتجة عن التأخر في سداد كل المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة المذكورة وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز الباقات وسداد السكن والرسوم، وبالتالي عدم إصدار تأشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة المعلنه بصورة واضحة التى لا تقبل التمديد أو التعديل وهو ما يحتم على الشركة الإلتزام التام بالتوقيتات وإنهاء الإجراءات في المواعيد المحددة وتحمل المسئولية الناتجة عن التقصير في ذلك.

ويشهد القطاع السياحي المصري المتمثل فى وزارة السياحة والاثار وغرفة شركات السياحة حاليا حالة استنفار تامة لانهاء جميع إجراءات الحج في الوقت المحدد من السلطات السعودية لضمان نجاح الموسم بشكل مميز وأمن.

ومن المقرر أن ينتهي القطاع السياحى خلال الأيام القادمة من كل الإجراءات الخاصة بسفر حجاج السياحة المصريين وعددهم 36 ألف حاج خاصة بعد أن وافقت السلطات السعودية بصفة استثنائية على إعادة فتح المسار الإلكتروني للحج السياحي الذى كان قد تعطل لأسباب فنية.

وتقوم حاليا وزارة السياحة والاثار ممثلة فى اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامى رئيس الادارة المركزية للرقابة على الشركات السياحية بالتنسيق مع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة أحمد ابراهيم وعضوية يسري سعودي ووليد خليل للانتهاء من كل الإجراءات المتمثلة في سداد كافة الالتزامات والرسوم الخاصة بإقامة الحجاج في الأراضي المقدسة وفقا لباقات الحج المتاحة والتي سبق أن حددتها السلطات السعودية.

كانت وزارة السياحة والآثار قد وجهت عدة خطابات رسمية لشركات السياحة المنظمة للحج وعددها 1236 شركة شددت فيها على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان تنفيذ برامج الحج بسلاسة ودون أي تأخير الأمر الذي يسهم في تقديم تجربة حج متميزة لحجاج السياحة.



كما دعت الوزارة حجاج السياحة المصريين إلى التأكد من تفاصيل البرامج والخدمات المقدمة لهم، لضمان تجربة حج سلسة ومريحة. مشيرة إلى إمكانية الاستفسار والتواصل عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، والتأكيد على ضرورة قيام المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج بموجب برامج التأشيرات المباشرة، باستخراج الباركود التعريفي له من خلال البوابة الموحدة للحج وفقاً لما أقره قانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك عن طريق شركات السياحة المصرية.

وقال أسامة عمارة المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة إنه في ضوء المستجدات الخاصة بإنهاء إجراءات الحجاج علي المسار الإلكتروني للحج (نسك موسم 1446 هجرياً)، فقد قامت وزارة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لحجاج مصر بوزارة الداخليه بجهود كبيرة مع وزارة الحج والعمرة لإعادة فتح المسار أمام شركات السياحة "بصورة استثنائية" لاستكمال إنهاء إجراءات سداد الباقات للحجاج وذلك نظرا لوجود صعوبات ومعوقات كثيرة في إنهاء إجراءات حجز مواقع الحجاج علي المسار الإلكتروني وكذا سداد باقات الخدمات "الطوافة" ناتجة عن تأخر الشركات السياحية في إيداع المبالغ المستحقه عليها قبل الموعد المعلن سابقا من وزارة الحج والعمرة.

وأضاف عمارة أن وزارة الحج والعمرة السعودية أفادت بأن آخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج سيكون يوم الأثنين 14 إبريل 2025 الموافق 15 شوال 1446 هجريا، مشيرا الى أنه تم إعادة فتح المسار بسكل استثنائى لإنهاء إجراءات التعاقد على النقل وابرام عقود السكن على المسار الإلكترنى حتى غدا السبت.

وأنهت بعثة وزارة السياحة والآثار أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لاضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لعام 1446 هـ.

وأكدت سامية سامي أن لجان الوزارة عاينت كل أماكن السكن الجديدة المقدمة من شركات السياحة للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى مراجعة الفنادق والعمائر التي تمت الموافقة عليها في المواسم السابقة لضمان توافقها مع التحديثات العمرانية المميزة التي تشهدها المملكة.