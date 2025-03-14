حماس: نرحب بكل اقتراح يطبق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة استغرق 15 شهرًا من الجهود للوسطاء في مصر وقطر وبدعم دولي وإقليمي.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، إصرار حماس على تطبيق الاتفاق بكل مراحله المختلفة، والتزام الحركة بتنفيذ ما عليها.

وشدد أن أي مقترحات تهدف إلى الخروج عن الاتفاق أو نسفه لن تؤدي إلى شيء، وستعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مؤكدا أن حماس لا يمكن أن تنجر إلى هذا المسار.

وأشار إلى أن هناك العديد من جولات التفاوض التي جرت خلال الفترة الماضية، ولا سيما خلال اليومين الماضيين، والاجتماع مع الوسطاء الأشقاء على مدار الأربعاء والخميس، موضحا أن الحديث من جانب حماس يدور حول تثبيت الاتفاق وضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بما وقع عليه منذ بداية الاتفاق، وتجاوز كل الخروقات التي يقوم بها.

ونوه إلى اختراق الاحتلال المرحلة الأولى في جوانب كثيرة، وآخرها منع دخول المساعدات والإغلاق الكامل لقطاع غزة لمدة 13 يوما، مضيفا أن موقف المقاومة هو الالتزام بالاتفاق كما أعلن منذ البداية.

وأكد أنه لا يمكن لحماس أن تقبل بأي مقترح لا يؤدي إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرا أن أي مقترح خارج الاتفاق يؤدي إلى إفساده والعودة إلى التفاوض من نقطة الصفر، وهو أمر لا يمكن قبوله.

وأضاف أن «كل المقترحات التي يمكن أن تأتي لتطبيق الاتفاق، وبخاصة المرحلة الثانية، هي محل ترحيب، أما كل اقتراح يراد به نسف الاتفاق فهو غير مقبول».